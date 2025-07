Porto di Marina di Carrara: odg dell'Onorevole Barabotti accolto dal Governo

È stato accolto dal Governo l’ordine del giorno presentato dall’on. Andrea Barabotti, che delinea una strategia chiara e sostenibile per lo sviluppo del porto di Marina di Carrara, conciliando le esigenze del comparto produttivo con le legittime aspettative del settore turistico e dei comuni costieri coinvolti.

L’iniziativa, illustrata alla stampa lo scorso 28 giugno dal deputato della Lega, è stata poi condivisa e perfezionata in stretta collaborazione con il collega on. Alessandro Amorese. Il testo punta a riaprire un confronto approfondito sul futuro dello scalo nel rispetto dell’equilibrio ambientale e paesaggistico del litorale apuano e versiliese, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico nazionale.

Tra gli impegni assunti dal Governo figurano la promozione di dragaggi tempestivi e la definizione di modalità per rendere strutturali gli interventi di ripascimento, anche valorizzando i depositi sabbiosi presenti al largo della costa.

Il Parlamento chiede inoltre di sostenere concretamente il comparto della nautica, valutando il finanziamento per la realizzazione di un Travel lift, infrastruttura strategica per l’operatività e la competitività del settore. Infine, l’ordine del giorno imprime un nuovo slancio alla realizzazione di un’opera fondamentale per il territorio: il raddoppio ferroviario della Pontremolese, cruciale per rafforzare i collegamenti della Lunigiana e dell’intera provincia.

“Un grande risultato per il nostro territorio – dichiara l’on. Andrea Barabotti – che conferma la centralità della nostra azione politica e l’attenzione del Governo verso le istanze che arrivano da chi vive e lavora quotidianamente nell’area. Ringrazio le forze di maggioranza, il collega Alessandro Amorese per il prezioso lavoro svolto insieme sull’ultima stesura del testo, il Viceministro Edoardo Rixi per la sensibilità e la competenza dimostrate sul tema, e soprattutto il Ministro Matteo Salvini, il cui sostegno e la visione strategica in materia di infrastrutture si sono rivelati determinanti.”

“Nell’interesse del nostro territorio – aggiunge l’on. Alessandro Amorese – ho collaborato con serietà all’ultima stesura del testo, certo che questo ordine del giorno rappresenti un passo concreto verso uno sviluppo equilibrato del nostro porto e dell’intero sistema infrastrutturale provinciale.”

Fonte: Lega Salvini Premier - Ufficio Stampa

Notizie correlate