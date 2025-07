"Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania" alla Biblioteca di Scandicci

Sarà inaugurata mercoledì 16 luglio alle 18, nei locali della Biblioteca di Scandicci in via Roma, la mostra "Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania", a cura dell'associazione Gaza Fuorifuoco Palestina, promossa dall'Anpi di Scandicci, in qualità di componente del Comitato della Memoria, con il sostegno della Cgil Toscana e con il patrocinio del Comune. All'evento sarà presente la sindaca Claudia Sereni.

La mostra, che sarà visibile fino al 6 settembre, è un' esposizione di 38 scatti di fotografi palestinesi che documentano la vita e la resilienza della popolazione nei Territori Palestinesi. Le immagini immortalate dai fotoreporter sul campo, testimoni diretti del conflitto e della crisi umanitaria in corso, raccontano la quotidianità spezzata, la resistenza e la sofferenza di un popolo.

Un grazie ai fotografi palestinesi Abdul Hakim Khaled Abu Rayash, Bilal H. El Nabih, Issam Rimawi, Muhannad Abdulwahab, Mahmoud Elyan, Mahmoud Illean, Mohamed Moana, Omar Abu Nada, Yasser Qudaih, Mohamad Al Baba, Musa Al-Shaer, Wala Hatem Sabry, Soha Sukkar, Hashem Zimmo, Mohammad Al Masri, Abnal Masri, Kamel Bulbul, Mohamad Al Aswad.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

