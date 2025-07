Sabrina Di Milo nominata Responsabile Regionale di Azzurro Donna Toscana

Il Coordinamento Regionale di Forza Italia Toscana annuncia con piacere la nomina di Sabrina Di Milo a Responsabile Regionale di Azzurro Donna Toscana, come comunicato nella lettera ufficiale del Segretario Nazionale di Azzurro Donna, on. Catia Polidori, datata 10 luglio 2025.

Sabrina Di Milo ha espresso la sua gratitudine ai vertici del partito, ringraziando in particolare la Segretaria Nazionale di Azzurro Donna, on. Catia Polidori, il Segretario Nazionale di Forza Italia, on. Antonio Tajani, e il Segretario Regionale Marco Stella, con le seguenti parole:

"Desidero ringraziare i vertici del mio partito per la nomina di responsabile regionale di Azzurro Donna in Toscana. È per me un onore rappresentare la voce delle donne nella mia regione. Insieme alle magnifiche coordinatrici provinciali e comunali, cercherò di impegnarmi con responsabilità, seguendo il solco tracciato dalla cara Marianna Baldi. Dovremo ascoltare e accogliere le istanze delle donne toscane e inserirle nell’agenda politica, in previsione delle importanti prossime sfide elettorali, aprendo a tutte e a tutti coloro che vogliono dare il proprio prezioso contributo."

Sabrina Di Milo vanta un solido impegno politico nel Coordinamento Provinciale di Arezzo, dove dal 2020 ricopre il ruolo di Responsabile Provinciale di Azzurro Donna Arezzo, contribuendo attivamente alla valorizzazione del ruolo femminile nel partito.

Forza Italia Toscana augura a Sabrina Di Milo un proficuo lavoro alla guida di Azzurro Donna, con l’auspicio di un impegno costante per valorizzare il ruolo delle donne nella politica regionale

Fonte: Forza Italia - Ufficio Stampa

