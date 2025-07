San Romano, grave 27enne caduto dal balcone

Un 27enne è caduto dal secondo piano a San Romano, nel comune di Montopoli in val d'Arno. Il giovane era sul balcone di una casa in via della Libertà quando, verso mezzogiorno di giovedì 10 luglio, è caduto da circa sette metri.

Non è nota la dinamica del sinistro, si pensa che il giovane possa aver perso l'equilibrio per recuperare qualcosa che era scivolato dal terrazzo.

Sul posto sono arrivati l'automedica e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelfranco. Il 27enne ha subito gravi traumi ed è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso che lo ha portato a Careggi.

