Scritte contro l'overtourism a Cortona, due giovani denunciati

Sono due le persone denunciate per le scritte comparse in centro a Cortona. Nemmeno una settimana fa, il borgo in provincia di Arezzo era stato teatro di scritte con spray contro AirBnb e l'overtourism. I carabinieri hanno trovato i responsabili: un 29enne e una 24enne.

Dopo una breve indagine assieme alla polizia municipale, i carabinieri hanno denunciato i due giovani per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Le scritte verranno rimosse quanto prima a cura dell’amministrazione comunale.