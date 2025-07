Sesta edizione del Premio letterario di CiviCa, gli iscritti sono 249

Sono 249 i partecipanti alla sesta edizione del Premio letterario nazionale di CiviCa. Una partecipazione consolidata per quanto riguarda le sezioni A e B riservate agli adulti per un totale di 196 partecipanti. In gara ci saranno 244 poesie e 102 racconti brevi. Gli aspiranti scrittori provengono da tutta Italia, con ben il 44% degli iscritti provenienti da fuori Toscana.

La sezione C racconto breve riservata agli under 18, a iscrizione gratuita e istituita a partire dalla terza edizione con l’obiettivo di promuovere la scrittura tra i giovanissimi, quest’anno vede più che raddoppiata la partecipazione, salendo a 53 concorrenti. In questo caso la maggioranza delle ragazze e dei ragazzi è originaria della provincia di Firenze, anche per merito delle scuole che hanno segnalato il Premio, ma ci sono opere pure da fuori regione.

La giuria, composta da scrittori, giornalisti e professionisti del settore, è al lavoro per la valutazione dei testi per decretare i dieci finalisti di ogni sezione, che saranno comunicati nelle prossime settimane. La premiazione dei primi tre classificati per ogni sezione è fissata il 21 novembre alla biblioteca.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate