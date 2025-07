“STEM, le ragazze si mettono in gioco”, al Sant’Anna di Pisa il corso di orientamento 

È un’occasione per conoscere da vicino la Scuola Superiore Sant’Anna: l’offerta formativa, con i concorsi ai Corsi ordinari di I e di II livello, la vita collegiale, grazie alle testimonianze dirette delle Allieve e degli Allievi, le attività di ricerca con le visite ai laboratori scientifici. Martedì 15 luglio alle ore 15 inizia la nuova edizione del corso residenziale di orientamento universitario “STEM, le ragazze si mettono in gioco”, dedicato a 80 studentesse che hanno concluso il quarto anno delle scuole superiori, per fornire loro una visione approfondita e concreta delle opportunità offerte dai percorsi di studio e dalle carriere STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con l’obiettivo di combattere la discriminazione di genere e favorire una maggiore partecipazione femminile in settori nevralgici per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

L'edizione 2025 di STEM è resa possibile anche grazie al contributo della Fondazione Il Talento all'Opera, al sostegno di PagoPA, ai fondi PNRR e al Progetto MERITA – La rete per il talento, anch'esso finanziato nell'ambito del PNRR.

“Le discipline STEM offrono opportunità uniche di crescita nel mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che privato. Nel 2025 non possiamo accettare che questo patrimonio di competenze sia disegualmente distribuito tra gli studenti, con una disparità di genere a svantaggio delle ragazze. Il progetto STEM ambisce a presentare alle ragazze le opportunità di crescita possibili in ambito STEM. Ci impegniamo a promuovere la loro partecipazione attiva alla crescita sociale e tecnologica del nostro Paese e a renderle protagoniste di questo cambiamento” dichiara Veronica Iacovacci, professoressa associata presso l’Istituto di BioRobotica e Delegata del Rettore con funzioni di coordinamento del progetto 'STEM, le ragazze si mettono in gioco'.

Il programma 2025: lezioni interattive, visite ai laboratori, incontri con professioniste delle materie STEM

L’edizione 2025 di STEM dura fino venerdì 18 luglio. Le 80 partecipanti, selezionate tra studentesse di merito, figlie di genitori non laureati e provenienti da tutta Italia, hanno la possibilità di partecipare a lezioni interattive con docenti e ricercatrici di fama internazionale per spaziare su una vasta gamma di argomenti, dalla biorobotica all’agroecologia; di confrontarsi con esperti ed esperte, e di ascoltare testimonianze, di Allieve e ricercatrici della Scuola Sant’Anna, di dialogare con professioniste di successo nel mondo delle discipline STEM, approfondendo le loro esperienze e i loro percorsi professionali.

Il programma completo sarà disponibile a questo link: https://www.santannapisa.it/it/evento/stem-2025-le-ragazze-si-mettono-gioco

Il divario di genere nelle discipline STEM

Il divario di genere nelle discipline STEM è ancora marcato. Nel 2023 in Italia solo il 16,8% delle donne comprese tra i 25 e i 34 anni ha una laurea in ambito STEM, rispetto al 37% dei coetanei uomini. Questo divario appare ancora più evidente in alcuni campi specifici come l'ingegneria e l'informatica.

L’obiettivo dell’iniziativa di Orientamento promossa dalla Scuola Sant’Anna è proprio quello di incentivare le ragazze a intraprendere studi STEM per ridurre il divario di genere e promuovere una maggiore diversità e inclusività nel settore scientifico e tecnologico.

