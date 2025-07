Tariffa corrispettiva (Taric) in arrivo nel 2026 a Bagno a Ripoli

A partire da gennaio 2026 la tariffa corrispettiva entrerà in vigore anche nel Comune di Bagno a Ripoli. Per spiegare le novità previste, Alia Plures e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di agevolare il ritiro dei nuovo kit e fornire ai cittadini tutte le informazioni utili, a partire da lunedì, 14 luglio, fino al 27 settembre sarà attivo uno sportello dedicato in via di Campigliano, accanto all’Ecocentro. Lo sportello sarà aperto il lunedì pomeriggio (13,30-18,30), il venerdì e il sabato mattina (8,30–13)

Viste le numerose le novità in arrivo per le utenze coinvolte (oltre 12.000 tra domestiche e non domestiche), che riceveranno anche un nuovo calendario di raccolta, per accompagnare passo dopo passo i cittadini nel cambiamento, dal mese di settembre sono in programma anche una serie di incontri pubblici sul territorio.

Alia, ricorda, infine, ai titolari di un’utenza (domestica o non domestica di piccole dimensioni) che possono richiedere gratuitamente la consegna del kit a domicilio tramite Aliapp, l’app gratuita di Alia disponibile per sistemi iOS e Android, oppure telefonando al call center ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile). Le aziende di grandi dimensioni possono invece prenotare una visita di un operatore Alia presso la propria sede, contattando il call center. A partire da lunedì 16 giugno, durante questi sopralluoghi, sarà possibile ricevere indicazioni sui contenitori più adatti e maggiori dettagli sul funzionamento della nuova tariffa.

Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il Call Center al numero verde 800-888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 -105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle ore 08.30 alle ore 19.30, dal lun al ven. ed il sabato dalle 08.30 alle 14.30.

Fonte: Ufficio Stampa