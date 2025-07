Tragedia a Viareggio: 20enne muore dopo incidente in scooter, grave l'amico che viaggiava con lui

Anthony Mantia, un giovane di vent'anni originario di Viareggio, è deceduto oggi all'ospedale di Livorno, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sul lungomare di Viareggio. Mantia era stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale livornese.

Insieme a lui viaggiava un amico di diciannove anni, anch'egli gravemente ferito nell'incidente. I due giovani si trovavano a bordo di uno scooter Honda SH 125. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo del mezzo, causando la caduta di entrambi i passeggeri. Non risultano essere coinvolti altri veicoli nell'incidente.

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse immediatamente critiche ai soccorritori. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia e, data la gravità delle lesioni, sono stati successivamente trasferiti all'ospedale di Livorno, dove il ventenne ha perso la vita quest'oggi.

La comunità di Viareggio è profondamente colpita dalla notizia. La Viareggio Ultras, gruppo di cui Anthony Mantia faceva parte, ha annullato un torneo di calcio previsto per sabato in segno di lutto. L'intera città, e in particolare il quartiere Varignano dove risiedevano i due giovani, ha manifestato il proprio dolore e la propria vicinanza, esponendo striscioni di incoraggiamento e pregando per i ragazzi. Anche il Viareggio Calcio ha espresso il proprio cordoglio tramite la sua pagina ufficiale, manifestando profondo dolore per la scomparsa del giovane tifoso e porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Anthony.