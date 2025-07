Treni straordinari per "Pistoia Blues" per i concerti di Brunori Sas e Queens of the Stone Age

Un treno straordinario per facilitare la mobilità dei partecipanti ai concerti di Brunori Sas e Queens of the Stone Age in programma rispettivamente sabato 5 e martedì 15 luglio a Pistoia.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Toscana, committente del servizio, ha attivato un treno straordinario al termine dei due concerti in partenza da Pistoia diretto a Firenze SMN che circolerà nelle notti tra il 5 e 6 luglio e fra il 15 e 16 luglio 2025.

Il treno straordinario 94491 per Firenze SMN partirà da Pistoia alle 1.00 ed effettuerà le seguenti fermate: Montale Agliana, Prato Borgonuovo, Prato Porta al Serraglio, Prato Centrale, Calenzano, Patrignone, Il Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello e Firenze Rifredi.

Consentendo così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere Pistoia.

Si ricorda che si può salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno.

È possibile acquistare i biglietti su trenitalia.com e app Trenitalia, oppure in stazione nelle biglietterie fisiche e automatiche, oltre ai 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

