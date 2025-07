Vinci Estate 2025, l’ufficio scuola fa ispezione ai centri estivi

Questa settimana si sono svolte le visite ispettive dell'ufficio scuola del Comune di Vinci presso i centri estivi comunali che fanno parte del programma Vinci Estate 2025.

L'assessore all'istruzione Francesco Marzocchini ha accompagnato il personale dell'ufficio, Catia Calugi, Sofia Crapanzano e Raffaella Castaldo, nel giro di sopralluoghi ispettivi, previsti dal bando, nei locali dove si svolgono le attività.

Sia la visita al campo sportivo di Ripalta, dove opera il centro estivo del Giovani Calcio Vinci, sia quella alla scuola Barca a Vela, dove opera la società cooperativa Eskimo con i centri dedicati all’infanzia e alla primaria, che quella presso il CAG di Sovigliana, dove la cooperativa Cora organizza i centri per i ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado, hanno pienamente soddisfatto le aspettative dell'ufficio.

"Questa estate 2025 – ha commentato l'assessore – ha presentato alle famiglie un’offerta variegata sia in termine di età, sia in termini di attività. I centri estivi si svolgono in tre strutture diverse, che hanno dato più opportunità di scelta ai nostri studenti sul dove trascorrere questa prima parte di estate. Ringrazio l'impegno messo dall'ufficio nel realizzare una richiesta ben precisata di questa amministrazione in termini di aumento della durata dei centri, varietà di orari e diversificazione delle attività".

Il programma Vinci Estate 2025 vede infatti coinvolti tre soggetti gestori per un totale di oltre 60 bambini e bambine a settimana, fino alla fine di luglio, con attività sportive, momenti educativi, passeggiate all'aria aperta, una gita a settimana con il supporto del servizio di trasporto garantito dal Comune.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

