Alessandro Tomasi in visita nell’Empolese Valdelsa

Martedì 15 Luglio sarà presente sul territorio dell’Empolese Valdelsa, il Sindaco di Pistoia, ed anche Candidato alla Presidenza della Regione Toscana, Alessandro Tomasi.

Sarà l’occasione per incontrare eletti, dirigenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia del nostro territorio; ma sarà l’occasione anche, e soprattutto, per incontrare imprese e cittadini, per ascoltare i loro problemi, e dare loro delle risposte esponendo le linee programmatiche, che intende adottare qualora diventasse Presidente della Regione Toscana.

Si inizierà nel primo pomeriggio con la visita di alcune imprese di Montelupo Fiorentino, dove Alessandro Tomasi sarà accompagnato dalla Coordinatrice di Montelupo e Capraia e Limite, Elisabetta Villani, dal Consigliere Comunale a Montelupo e Dirigente Regionale di Fratelli d’Italia Federico Pavese, e dai Consiglieri Comunali a Montelupo Maddalena Pilastri e Giuseppe Madia.

Nel tardo pomeriggio Alessandro Tomasi sarà ad Empoli, dove dalle ore 19, in concomitanza del luglio empolese, e del gazebo di Fratelli d’ Italia Empoli, a fianco del Carrefour, incontrerà i commercianti del centro storico, sui temi del degrado e della sicurezza; sarà accompagnato dal Coordinatore di Empoli Isacco Cantini e dai Consiglieri Comunali Cosimo Carriero, Francesca Peccianti, Danilo Di Stefano e dalla Consigliere Comunale e Coordinatrice di Castelfiorentino Serena Urso.

