Arrestato a Livorno un uomo per pedopornografia online

Un uomo residente a Livorno è stato arrestato nell’ambito di un’indagine nazionale sulla pedopornografia online, condotta dalla Polizia e coordinata dalla Procura di Roma. In totale sono finiti in manette sei uomini, tra i 50 e i 70 anni, residenti a Roma, Latina e appunto Livorno.

L’indagine, portata avanti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio, ha accertato che gli arrestati utilizzavano vecchie piattaforme di file sharing, come Emule, per scaricare e condividere migliaia di file illeciti raffiguranti abusi su minori. I soggetti sono stati colti in flagranza, con i dispositivi accesi e in uso, e sono stati sequestrati centinaia di supporti digitali contenenti enormi quantità di materiale pedopornografico.

