Aveva minacciato e rapinato due persone al bancomat. Agli arresti domiciliari un 45enne

I carabinieri di Piombino hanno posto agli arrestati domiciliari un 45enne di origini campane, già noto per precedenti di polizia e residente in zona, per il reato di rapina nei confronti di due persone anziane.

I carabinieri della radiomobile di Piombino hanno rintracciato l’uomo, già noto per i suoi trascorsi penali in materia di reati contro il patrimonio.

L’uomo è accusato di due rapine avvenute due settimane fa. Secondo la ricostruzione il 45enne, approfittando che le vittime fossero andate a prelevare ad un atm, le avrebbe minacciate con un coltello da cucina e con il volto parzialmente mascherato facendosi consegnare rispettivamente 50 euro appena prelevate dalla prima vittima e 40 euro dalla seconda.

Grazie alle testimonianze e alle riprese della videosorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dei fatti tracciando tutti i movimenti dell’uomo e denunciandolo in stato di libertà.

La Procura della Repubblica, poi, ha richiesto e ottenuto dal GIP l’emissione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

