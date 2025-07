Bagnoli FdI su situazione Keu: "i cittadini vedono ancora i cumuli. Il PD attacchi chi dice la verità"

“Il Partito Democratico di Pontedera ci accusa di ‘scatenare polemiche’ solo perché abbiamo osato dire la verità su una vicenda che da anni preoccupa i cittadini: quella del KEU, dei cumuli mai bonificati, delle promesse disattese, dei lavori sospesi, e oggi perfino del sequestro da parte della ASL.”

“Invece di chiarire, il PD attacca. Parlano di ‘sicurezza dei lavoratori’, dimenticandosi però dei residenti che per anni hanno respirato polveri da un cantiere contaminato. Parlano di ‘norme tecniche’, ma evitano di rispondere alla domanda chiave: perché i lavori sono fermi da mesi, nonostante le rassicurazioni del Sindaco?”

“Ci accusano di fare ‘campagna elettorale’, ma la verità è un’altra: noi facciamo opposizione tutto l’anno, portando avanti la voce dei cittadini, non solo sotto elezioni. Se il problema è scomodo, non è colpa nostra. È colpa di chi lo ha creato e di chi non lo ha mai voluto affrontare davvero.”

“Il PD ha perso ogni contatto con la realtà: preferisce attaccare chi denuncia, piuttosto che assumersi le proprie responsabilità. Ma i cittadini non sono stupidi. Vedono il KEU ancora lì, vedono un’amministrazione che tace, e vedono un’opposizione che fa domande scomode e porta avanti la voce del popolo, invece di rifugiarsi nelle stanze del palazzo.”

“Stando agli annunci da campagna elettorale del PD, il KEU doveva essere rimosso già da un anno. E invece è ancora lì, sotto gli occhi di tutti. Chi ha ragione? I cittadini lo sanno.”

Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera

Fonte: Fratelli d’Italia Pontedera

