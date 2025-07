Cavallo incastrato in una struttura in ferro: liberato dai vigili del fuoco

Questa mattina, a partire dalle ore 9:30, i Vigili del Fuoco di Firenze, dal distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti in via Volterrana, nel comune di Firenze, per soccorrere un cavallo rimasto incastrato in una struttura metallica all’interno di una proprietà privata.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno atteso l’arrivo del veterinario, che ha sedato l’animale per consentire un intervento in sicurezza. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato una mototroncatrice per tagliare i profili in ferro in cui il cavallo era rimasto bloccato, dopo che alcuni tavoloni in legno erano scivolati, lasciandolo intrappolato.

Una volta rimossi i metalli e liberato l’animale, il cavallo è stato riposizionato, risvegliato e aiutato a rimettersi in piedi.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 13:00.