Ex Gkn, pronto piano industriale per 100 posti di lavoro: l’appello del Collettivo di fabbrica

A Firenze, in piazza Poggi, si è svolta questa mattina un’assemblea dell’azionariato popolare con circa 700 partecipanti, durante la quale è stato presentato lo stato di avanzamento del piano industriale per la reindustrializzazione dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio.

Secondo quanto emerso, il piano sarebbe pronto a partire, con quattro linee produttive, accordi con fornitori, finanziatori e test già effettuati, e potrebbe creare 100 posti di lavoro come primo passo verso il rilancio del sito, fermo da quattro anni.

Il Collettivo di fabbrica ha ribadito l’urgenza di avviare le trattative: “Serve costituire subito il consorzio per riportare lavoro dove si rischia solo speculazione e abbandono”.

L’assemblea ha concluso una due giorni di mobilitazione per il quarto anniversario delle lettere di licenziamento (9 luglio 2021), con un concerto e un corteo notturno che ha attraversato il centro di Firenze.

La nota del Collettivo Ex Gkn

Migliaia di persone hanno partecipato al concerto di lotta organizzato dal Collettivo di Fabbrica in piazza Poggi, che è terminato con un corteo in centro nella notte tra venerdì e sabato. Stamani 700 persone hanno preso parte all'assemblea dell'azionariato popolare.

Nella mattinata l'assemblea è stata aggiornata sullo stato dell'arte del piano industriale, che è pronto a partire, forte di quattro linee di produzione, accordi con i fornitori dei macchinari, finanziatori e stress test per le varie fasi: "Potremmo iniziare a creare 100 posti di lavoro, laddove la speculazione finanziaria e la potenziale speculazione immobiliare vuole portare solo il deserto. L'estate può essere usata per logorarci o per sgomberare il presidio, non c'è tempo da perdere, il consorzio si costituisca e inizi subito a trattare per riportare il lavoro in una fabbrica ferma da quattro anni".

