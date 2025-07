Gli atleti della “Quarta Corsia” di Empoli affrontano i 3.8 km di traversata dello Stretto di Messina

Un’impresa per la quale si sono allenati con costanza e passione per oltre 6 mesi. Talvolta tutti insieme, talvolta con allenamenti separati che si sono intensificati negli ultimi mesi.

Il gruppo “Quarta corsia” della piscina comunale di Empoli composto da, Francesca Alderotti, Massimiliano Burgarello, Maurizio Gibiino, Francesco Niccolini e Valerio Romano ha affrontato questa mattina i 3.4km (che strada facendo sono diventati 3.8) che dividono Torre Faro, in provincia di Messina, dalla spiaggia calabrese di Cannitello.

Il gruppo di appassionati è un gruppo misto i cui componenti, provenienti da background diversi, vanno dai 30 ai 50 anni. Tutti accomunati dall’amore per il nuoto.

“Avevamo già fatto una gara in mare in passato, a Castiglioncello e li era nata la voglia e la proposta di fare una traversata – ci ha raccontato Francesca Alderotti – così a gennaio ci siamo iscritti e allenati per tutto l’anno. Non sempre siamo riusciti a farlo insieme ma da maggio a giugno abbiamo iniziato la preparazione al mare, anche con la scusa di un pranzo tutti insieme”.

La loro è un’amicizia nata in quarta corsia: un legame che oggi è stato ancora più manifestato e festeggiato all’arrivo sulla sponda del litorale calabrese.

“La passione per il nuoto e la voglia di stare insieme ci hanno spinti a vivere quest’avventura – continua Francesca – ed è stato davvero emozionate affrontare questo percorso.

Gli atleti sono riusciti a completare la traversata tra i 53 minuti e l’ora e 02. Qualche corrente avversa nel punto di incontro tra Ionio e Mediterraneo ha resto più faticosa una parte del percorso ma il mare calmo e la tanta adrenalina hanno reso speciale questa mattinata di sport e amicizia.

“La parte più avvincente è stata la partenza – conclude Francesca - ma anche il ritorno in barca, dopo la conclusione della traversata è stato bellissimo. Stasera festeggeremo tutti insieme questo grande momento”.

Adesso il gruppo Quarta Corsia potrebbe avere nel mirino anche un’altra impresa sportiva nel mese di settembre. Per il momento, però, il gruppo non si sbilancia e si gode, giustamente, i festeggiamenti per aver attraversato lo Stretto di Messina.