Il Generale Iacobelli in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze

Nella mattinata di ieri, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Firenze, presso la caserma “Carlo Corsi”. Ad accoglierlo una rappresentanza dei Carabinieri del Comando, del Reparto Anticrimine, dei Reparti Specializzati, dell’Organizzazione Forestale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Il Generale ha voluto rivolgere un saluto iniziale proprio all’Arma in congedo, sottolineando l’importanza di mantenere un legame solido con chi ha tracciato, con il proprio servizio, un solco profondo che ancora oggi guida l’agire quotidiano dei militari in servizio.

Nel suo intervento, Iacobelli ha espresso gratitudine per l’impegno quotidiano dei Carabinieri sul territorio, evidenziando tre valori fondamentali per un’Arma credibile e radicata nelle comunità: efficienza operativa, serenità del personale e rispetto delle regole. Ha ribadito come questi elementi siano il fondamento per un’azione giusta e coerente con il ruolo di “soldati della Legge e delle Istituzioni, custodi del bene comune”.

Il Generale ha poi rimarcato il valore dell’ascolto e della vicinanza ai cittadini, affermando: “I cittadini si aspettano da voi umanità nel tratto, affidabilità cristallina e impegno incondizionato, perché le nostre Caserme sono luoghi di ascolto e accoglienza, capaci di offrire conforto soprattutto agli ultimi”.

A seguire, il Generale Iacobelli ha incontrato il Comandante Provinciale, Col. Luigi De Simone, e tutti gli ufficiali in servizio nella provincia per un briefing operativo incentrato sui temi della sicurezza e sulle attività di prevenzione e contrasto attuate dall’Arma.

Nel pomeriggio, presso la caserma “Baldissera”, il Comandante Interregionale ha presieduto una cerimonia di consegna delle Medaglie “Mauriziane” a 37 militari, tra cui il Maresciallo in congedo e Medaglia d’Oro al Valor Civile Giuseppe Giangrande, per aver raggiunto con merito i cinquant’anni di carriera militare. L’onorificenza, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, rappresenta un prestigioso riconoscimento dell’impegno e della dedizione mostrati nel corso della vita professionale.

Prima di concludere la visita, il Generale Iacobelli ha voluto ringraziare l’intera Legione Carabinieri Toscana, lodando la qualità delle risposte offerte ai cittadini e incoraggiando i militari a proseguire con determinazione il contrasto a ogni forma di criminalità, anche la più subdola e insidiosa.