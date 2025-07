Il magazzino solidale di Semplicemente Odv a Fucecchio torna a nuova vita

Una nuova, importante tappa per Semplicemente Odv, la onlus nata nel 2010 con lo scopo di sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone in condizione di fragilità. Si tratta della ristrutturazione del magazzino solidale di via Trento, a Fucecchio, i cui locali rinnovati sono stati inaugurati questa mattina alla presenza della sindaca Emma Donnini, della presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Francesca Giannì, del direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Franco Doni, del fondatore di Semplicemente Odv Piero Giotti, del presidente della fondazione “Mario Marianelli” Pierluigi Luti e del Vescovo della Diocesi di San Miniato Monsignor Giovanni Paccosi. Presenti, inoltre, la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti, il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, il vice sindaco di Fucecchio Fabio Gargani, la vice sindaca di Montopoli in Val d'Arno Irene Cavallini, gli assessori Emiliano Lazzeretti e Sabrina Mazzei e l'arciprete della Collegiata di Fucecchio Don Andrea Pio Cristiani.

Il magazzino solidale, nato nel 2022 per iniziativa dell'associazione, è infatti tornato a nuova vita grazie al contributo della Società della Salute che ne ha permesso la ristrutturazione a seguito dei danni dovuti al decadimento dell'edificio e alle ultime alluvioni. Il lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale di Fucecchio, Semplicemente Odv, la Società della Salute e la proprietà dell’immobile, rappresentata dal Gruppo Marianelli, ha permesso il rilancio di una realtà fondamentale per i cinque Comuni sui quali opera, ovvero Fucecchio, Cerreto Guidi, Santa Croce Sull'Arno, San Miniato e Castelfranco, con una ricaduta positiva sull’intero territorio.

“Un bellissimo risultato, per Fucecchio e per tutti i Comuni su cui Semplicemente arriva a portare il suo prezioso sostegno – commenta la sindaca Emma Donnini -. Si tratta di una realtà importante che ringrazio di cuore: l’impegno e lo spirito che animano i volontari di Semplicemente sono davvero impagabili ed è nostro compito sostenere l’associazione per far sì che tutto questo possa continuare. Ringrazio ovviamente la Società della Salute per il fondamentale contributo e la proprietà dell’immobile per aver dato il benestare alla formula che ha permesso di rinnovare il contratto, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione "Mario Marianelli" che ha favorito questo accordo. Adesso dovremo metterci tutti a lavoro per programmare il futuro”.

Il magazzino, che fornisce indumenti, scarpe, accessori per la casa e mobili a circa 600 famiglie sui cinque Comuni e ad una ventina di associazioni ed enti che si occupano di sostegno alla povertà, in sinergia con i servizi sociali ha fornito tutto il necessario per arredare da zero circa 20 appartamenti (case popolari o ad affitti calmierati), grazie al lavoro dei volontari di Semplicemente. Si tratta di una realtà viva e dinamica, portata avanti ogni giorno da circa dieci volontari, oltre alle persone in inserimento lavorativo o socio assistenziale, che trovano in Semplicemente un’associazione inclusiva ed accogliente nella quale rimettersi in gioco, al servizio di chi ha bisogno.

"Per la Società della Salute questo magazzino solidale rappresenta un traguardo doppiamente significativo - prosegue la presidente della SdS Francesca Gianní -. In primis perché abbiamo necessità di creare servizi che possano operare non soltanto all'interno di un Comune ma sull'intero territorio. Oltre a questo, oggi più che mai abbiamo bisogno di speranza. Nell'anno giubilare la parola donare assume un valore ancora più importante: qui non doniamo soltanto vestiti ed oggetti, ma doniamo tempo e relazioni. E questo ci permette di creare dei ponti affinché ciascuno di noi possa connettersi con gli altri e mettersi a disposizione del prossimo".

Il contratto di affitto del magazzino solidale, che rischiava la chiusura definitiva, è stato rinnovato ad inizio anno con contratto 6+6, permettendo all’associazione di rilanciare la sua pianificazione per gli anni a venire. I primi due anni di affitto sono stati scorporati grazie ai lavori eseguiti sull'immobile, mentre per i successivi quattro l’associazione, le amministrazioni comunali e la SdS dovranno lavorare ad una convenzione che permetta a Semplicemente di continuare a tenere viva questa importante realtà solidale.

“Questa è una bella storia che parla di presenza, lavoro di squadra, sostegno: dalla nascita del magazzino al suo rilancio, con tutta la vita, la fratellanza e il lavoro che ci sono passati dentro – conclude Piero Giotti, fondatore di Semplicemente -. Dati alla mano: con ciò che butta chi può, si ricopre per tre volte il fabbisogno di chi, riusando quelle cose e risparmiando, può mettere da parte risorse per altri beni essenziali. Ed oltre al valore sociale ed economico, anche quello ecologico è enorme. Ogni zona deve, o dovrebbe, avere un luogo come il magazzino solidale, in grado di coprire il fabbisogno delle fasce economicamente più deboli. Abbiamo dato un esempio di come si gestisce una realtà del genere con regole ferree, a volte malintese o non condivise da donatori che non si soffermano a vedere, figuriamoci a capire, che cosa fanno i volontari gratuitamente. A molti piacerebbe fossimo soltanto una discarica virtuosa: invece siamo un luogo di impegno gratuito e di fratellanza, dove si creano relazioni basate sul rispetto e l’ascolto. E per portare avanti relazioni, per dedicare tempo a chi ne ha bisogno, occorre organizzazione: appuntamenti, orari rispettati, controllo dello stato degli oggetti donati, che devono essere dignitosi per chi li riceve, rispetto della privacy per chi si rivolge al magazzino. Per coloro che non capiscono il valore di relazione e l’impegno volontario che animano il magazzino, esistono le isole ecologiche dove conferire ciò che non si usa. Se la convenzione con i Comuni e la Società della Salute per pagare l’affitto diventerà realtà, il magazzino potrà raddoppiare la sua ricaduta virtuosa sul territorio in pochi anni, e si parla di milioni di euro “trovati” grazie ad organizzazione, competenze e lavoro volontario”.

Si ricorda che sul sito internet www.semplicementeonlus.com è possibile trovare tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione ed il regolamento per accedere al magazzino solidale, oltre alle modalità per effettuare donazioni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

