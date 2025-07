Incendio di sterpaglie nel comune di Signa. Intervento ancora in corso

I vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa e di Calenzano, sono intervenuti in via degli Arrighi nel comune di Signa, per un incendio di sterpaglie. Il rogo si è esteso ad una baracca nel quale era presente un mezzo agricolo e altro materiale, situata nei pressi di una abitazione.

Sul posto sono intervenute una squadra, un’autobotte e un mezzo fuoristrada. Sono tuttora in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica.

