Mamma e figlia di Montopoli si laureano lo stesso giorno con 110 e lode

Giornata indimenticabile all’Università di Pisa per Marica Rossi, 57 anni, e sua figlia Marta Manzi, 22 anni, entrambe di Montopoli in Val d'Arno: si sono laureate lo stesso giorno, ottenendo entrambe il massimo dei voti con lode.

Marica, imprenditrice turistica e consigliera comunale, ha concluso al mattino un percorso interrotto vent’anni fa laureandosi in Letterature europee per l’editoria e la produzione culturale. Nel pomeriggio è stata la volta di Marta, laureata in Discipline dello spettacolo.

Alla doppia cerimonia ha assistito con commozione anche nonna Cesarina, 84 anni, madre di Marica. Le due donne hanno vissuto la giornata come una vera festa di famiglia.



