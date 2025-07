Maxi operazione contro falsi contratti per migranti in Italia, coinvolte squadre mobili di Prato e Massa Carrara

Controlli anche in Toscana nell’ambito della maxi operazione della Polizia contro l’immigrazione clandestina e l’utilizzo di falsi contratti di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno. Nelle province di Prato e Massa Carrara, come in altre 21 zone d’Italia, le Squadre mobili locali hanno collaborato con il Servizio centrale operativo (Sco) per smascherare un sistema illecito basato su documentazione falsificata.

Complessivamente, sono stati controllati 1.317 stranieri e 167 imprese, mentre nove stranieri ricercati per vari reati sono stati arrestati. Le indagini hanno accertato che gruppi criminali organizzati approfittavano del cosiddetto decreto flussi, presentando pratiche false in cambio di somme che variavano dai 1.000 ai 5.000 euro. In molti casi, venivano forniti contratti di lavoro inesistenti o offerte di intermediazione irregolare.

L'operazione si è svolta con modalità ad "alto impatto", con il coinvolgimento anche degli uffici immigrazione delle questure locali.

Notizie correlate