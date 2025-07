Ossicombustore, CascinaOltre risponde al sindaco di Peccioli sulle criticità dell'impianto

Il tema dell'impianto di Ossicombustore di Peccioli continua a far discutere: nei giorni scorsi Macelloni ha attaccato la lista di sinistra CascinaOltre, rea di aver commentato l'esito dell'assemblea di RetiAmbiente del 27 giugno scorso.

"Macelloni ha attaccato la nostra lista cercando solo di delegittimarla, asserendo che non conosciamo le cose - replica Mariacristina Magretti coordinatrice di CascinaOltre - purtroppo però non spiega ai cittadini niente in merito a come si stanno svolgendo il fatti. Per fortuna il dato politico rimane: RetiAmbiente non ha votato il piano degli investimenti 2025/2027, quindi insieme a tutti i comuni soci che rappresenta, ad oggi, e fino a prossima decisione, rimane fuori dalla società privata Novatosc che vuole realizzare un impianto di dubbia utilità sociale e valore ambientale. Perchè Macelloni non entra nel merito dei rilievi fatti dalla Regione in tema di reale fabbisogno di conferimento da parte di Ato Costa o dei rilievi della Provincia in materia di circolazione stradale e impatto sul territorio? Il prodotto di scarto dell'ossicombustore chiude davvero il ciclo del rifiuto o no? E' giusto prima di entrare in una società privata, aspettare che tutti i soci di Retiambiente votino in Consiglio Comunale la loro adesione a tale progetto? Ecco le domande cui dovrebbe rispondere un rappresentante delle istituzioni, che invece non sembra gradire trasparenza e prudenza nello spendere tanti soldi pubblici in un progetto di fatto sperimentale. CascinaOltre, a fianco di associazioni e comitati ambientalisti, vorrebbe che in un tema ad alto impatto sociale come quello dei rifiuti, ci fosse maggiore trasparenza e un ampio dibattito pubblico."

Fonte: CascinaOltre