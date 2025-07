Piano Frazioni Quartieri a Pozzale e Casenuove: ciclopista, viabilità e lavori al campo sportivo per le due frazioni

Si chiude l'ultimo appuntamento del Piano Frazioni e Quartieri con la programmazione di interventi per Pozzale e Casenuove. Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessore al Piano Simone Falorni hanno compiuto un sopralluogo nelle due frazioni per terminare la lista delle frazioni interessate dagli interventi grandi e piccoli sulle frazioni che si affacciano sulla Valdelsa.

Così ha commentato il sindaco Mantellassi: "Pozzale e Casenuove sono già state interessate in questo anno da una riasfaltatura importante di strade e marciapiedi per i tratti interni alla frazione. Sono opere richieste da tempo a cui abbiamo voluto dare priorità nei primissimi mesi di mandato con la manovra Empoli 100 Giorni. Sono tante le cose su cui lavorare, oggi mettiamo a punto una programmazione attenta che tenga conto delle disponibilità del Comune e delle priorità messe in campo, per arrivare a fine mandato con tante opere realizzate".

LA PROGRAMMAZIONE - I grandi interventi riguardano la pista ciclabile della Valdorme, attualmente in progettazione e con sviluppi previsti a cavallo tra il 2025 e il 2026. Completati invece gli interventi di rifacimento marciapiedi per Pozzale, la potatura di alberi e siepi, la nuova segnaletica orizzontale sul parcheggio realizzato al campo sportivo, con indicazione degli stalli di sosta, l'asfaltatura di via Val d'Orme nel centro abitato di Casenuove e l'illuminazione all'imbocco di via Poggio Piedi.

Andiamo a vedere invece gli interventi programmati. Partiamo con Pozzale. La riorganizzazione della viabilità interna alla frazione è allo studio tra il 2025 e il 2026, si andrà all'anno prossimo per il rifacimento del giardino di fronte al circolo Arci. Il parco della frazione vedrà anche una nuova area gioco, già finanziata con la manovra di bilancio di giugno 2025. Il rifacimento completo sarà programmato per il 2026. Nello stesso anno, potrà essere realizzata l'asfaltatura del tratto di via Val d'Orme interno alla frazione, di via Sottopoggio per San Donato e di via Montanelli. Il campo sportivo di Pozzale vedrà un intervento tra il 2027 e il 2028.

Per quanto riguarda Casenuove. La viabilità sarà riorganizzata tra l'anno in corso e quello successivo, si dovrà attendere dal 2026 in poi per il recupero e la nuova vita per l'ex scuola di Casenuove e i lavori alla ex cava della Farfalla (programmati tra il 2026 e il 2028). Il parco della frazione vedrà nuove sedute, sistemazione dei giochini meno recenti e cartellonistica d'area attorno al 2027. Già in corso invece una pulizia (competenza Consorzio di Bonifica) nell'alveo del fiume Orme.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa