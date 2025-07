RB Festival & Sagra della Zuppa 2025: domani sul palco di Masseralla ci saranno Cecco e Cipo

Partita sulle note di Delicatoni, Viito e Cimini – per dirne tre – la Sagra della Zuppa & RB Festival a Fucecchio continua domenica 13 luglio con il cantautorato bucolico di Cecco e Cipo. Sempre a ingresso libero, sempre in piazza 23 agosto a Massarella, Fucecchio.

A dieci anni dal loro primo tour di successo, Cecco e Cipo tornano sul palco per un tour speciale con la band al completo. Sei elementi sul palco, un set elettrico che ripercorre tutto il loro repertorio, intervallato da sketch, racconti e ospiti speciali.

Tra hit come “Vacca boia” e “Tutto il bello che c’è” in scaletta non possono mancare “Più” e “Innamorarsi nei bar”, brani che hanno visto la luce poche settimane addietro: “Sono canzoni vere e sincere a cui teniamo molto: una è piano/voce e ci fa stare male, molto, l’altra per fortuna è più felice ma di poco”, spiega il duo, sempre sul filo dell’ironia.

Con all'attivo cinque album e concerti in ogni dove, Cecco e Cipo conquistano l’attenzione della stampa e del grande pubblico grazie a una cliccatissima audizione a X Factor 8, che conta oggi quasi 8 milioni di visualizzazioni. La loro peculiarità è il racconto, lo story telling, cantato con ironia e irriverenza, tratti tipici di questo duo che, anche ad anni di distanza dall’esperienza televisiva, continua ad affascinare un’adorante fan base.

Da non perdere, sempre domenica 13 luglio, l’opening act di Danu, cantautore toscano che con brani come "È stato bello" e “Occhi rossi” vanta ascolti milionari sul web.

Con il contributo e il patrocinio del Comune di Fucecchio. Info www.contradamassarella.com, www.instagram.com/r_b_festival, www.facebook.com/rbfestivalmassarella,

Programma RB Festival & Sagra della Zuppa 2025

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Domenica 13 luglio 2025

⁠CECCO & CIPO

DANU

Giovedì 17 luglio 2025

SERATA MASSIGIANA

Cabaret e Musica dei Massigiani allo sbaraglio

Venerdì 18 luglio 2025

⁠DENTE

GIULIA MUTTI

⁠AMIRA

+ DJ SET

Sabato 19 luglio 2025

⁠TORMENTO

SYNR CHASE

⁠PRINCIPE

DJ SET

Domenica 20 luglio 2024

"AZZURRO, LA FESTA ITALIANA"

Tutta Musica Italiana

Lo show in piazza sul palco principale!

Fonte: Sagra della Zuppa & RB Festival