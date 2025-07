Sicurezza a Livorno: denunciate 6 persone per possesso di armi e sostante stupefacenti

I carabinieri di Livorno, hanno effettuato, nelle scorse notti, un servizio di controllo del territorio, soprattutto nei quartieri Ardenza e Venezia.

Nel corso del controllo è stato denunciato in stato di libertà un 50enne per porto abusivo di armi. Controllato a piedi in viale Petrarca, è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso con lama di 8 cm senza che fosse in grado di giustificarne il motivo del possesso.

Nel quartiere Venezia, una 35enne livornese pregiudicata è stata denunciata per ubriachezza.

Inoltre quattro persone tra i 17 ed i 65 anni, sono state segnalate all’autorità prefettizia perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Nel corso di controlli a piedi in via Galilei, piazza dei Mille e via Buontalenti ciascuno di loro è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish.