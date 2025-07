Tenta la truffa dello specchietto ma viene denunciato e rintracciato. In manette 38enne di Lucca

Ieri mattina i carabinieri di Lucca hanno arresto un 38enne italiano pregiudicato residente ad Ardea (RM) per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, tentata truffa, violenza privata e danneggiamento.

Alle ore 12:10 di ieri la centrale ha ricevuto una richiesta di soccorso da una coppia, che segnalava di essere stata vittima di un tentativo della “truffa dello specchietto”. La segnalante aveva detto alle forze dell'ordine che mentre stava percorrendo con il suo compagno la circonvallazione di Lucca a bordo della loro Land Rover con targa straniera, giunti all’altezza della stazione ferroviaria, erano stati raggiunti da una Volkswagen Golf GTI bianca, che con una brusca manovra aveva cercato di collidere con la loro autovettura.

I truffatori hanno poi seguito la macchina, in prossimità del Viale Europa e, una volta soprassata, ha lanciato loro contro un sasso sulla macchina.

Dopo essersi fermati per chiedere all’uomo il motivo di tale gesto, questi era sceso dall’auto impugnando una chiave smonta gomme aggredendoli e costringendoli alla fuga.

Immediatamente dopo, l’uomo ha iniziato ad inseguire la coppia sulla SS 12 fino al traforo che segna il confine con la provincia di Pisa. A quel punto ha desistito ed è tronato indietro.

La coppia, che era in costante collegamento con i carabinieri, aveva fornito ai militari tutti i dettagli per rintracciare l'uomo che è stato rintracciato alle ore 12:35 nell’area di sosta della bretella che collega la città con la via Nuova per Pisa.

All’alt dei carabinieri, il 38enne ha opposto resistenza cercando di speronare l’auto dei militari e dandosi alla fuga in direzione di Pisa.

Dopo un inseguimento durato circa 10 minuti, eseguito a velocità elevatissime con i sistemi sonori e luminosi attivi, i carabinieri sono riusciti a bloccare l'autovettura nella via del Pino e Cortacce di Lucca.

Anche in quel caso l'uomo ha opposto una strenua resistenza per evitare l’arresto, finché non è stato immobilizzato e ammanettato con l’ausilio di una pattuglia della stazione di San Concordio.

