Un successo la cena viola tra tifosi della Fiorentina a Montopoli

Una marea di sciarpe, cappellini e maglie viola ha attraversato la Zona del Cuoio. Ieri, venerdì 11 luglio, si è tenuta a La Bettola Tavern la "Super Cena Viola" che ha messo a tavola decine di tifosi e tifose della Fiorentina.

In attesa di sapere come sarà la nuova stagione, fan viola di tutte le età si sono incontrati a Montopoli per un momento di convivialità che ha avuto un bel successo. Dal Cuoio e non solo sono arrivati uomini, donne, ragazzi e ragazze per cenare assieme.

L'appuntamento è alla prossima cena tutta in viola, adesso c'è da pensare al campionato e tirar fuori la solita inconfondibile passione.