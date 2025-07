A San Giuliano Terme arriva l'edizione 2025 di “Bagni di Stelle”

Il clima da sogno di Bagni di Stelle, terza serie di eventi del cartello dell'Estate sangiulianese, è pronto a scaldare il cuore di San Giuliano Terme, con quattro serate all’insegna della magia tra arte, musica e cielo stellato, animate da spettacoli di teatro e circo contemporaneo, laboratori creativi per i più piccoli e l’emozione di osservare le stelle in compagnia. Le date interessate saranno il 18 e 25 luglio, e i giorni 1 e 8 agosto, con eventi gratuiti per tutti, grandi e piccini, promossi dal Comune in collaborazione con Antitesi, ad ingresso libero.

"Proseguiamo nel rafforzamento della vitalità culturale del nostro Comune, con eventi culturali di qualità aperti a tutti - afferma il sindaco Matteo Cecchelli - bagni di Stelle è l’appuntamento che unisce arte, spettacolo e scoperta in un’atmosfera magica sotto il cielo estivo. Proseguiamo, come da programma, nel percorso di un’offerta culturale che caratterizzi il territorio sangiulianese tutto l’anno e che trova il suo culmine durante l’estate per vivere a pieno la bellezza dei nostri luoghi e poter dare l’opportunità alle persone, soprattutto ai più giovani, di imparare e divertirsi. Quest’anno ci sarà anche uno storico spazio ritrovato: la piazza del Parterre interamente fruibile e valorizzata, tornata ai fasti di un tempo”.

"L'Estate sangiulianese è pronta a regalarci nuove emozioni dopo il successo di Bagni di Vino e Cinema sotto le stelle - dichiara l'assessora alla Cultura Angela Pisano - anche quest'anno non manca l'intensa offerta culturale ed esperienziale per vivere a pieno l'estate sul nostro territorio con eventi per tutti grazie ad iniziative improntate sulla creatività e la contemporaneità, senza fare mancare la bellezza del contesto fatto di stelle per godersi a pieno le serate nel capoluogo del nostro Comune grazie ad un ricco ed emozionante calendario fatto di scoperte e divertimento, ideale per vivere l’estate tra arte, scienza e spettacoli. Un ringraziamento va all'organizzazione ed anche alle attività commerciali per la collaborazione. L’invito è per un’ampia partecipazione che, come nella scorsa edizione, scaldi la vie e piazze del capoluogo".

“L’idea è quella di creare un ponte tra divertimento, cultura e la meraviglia del nostro universo, stimolando la curiosità e l’immaginazione - spiega la direttrice artistica della rassegna Martina Favilla - un’esperienza coinvolgente e interattiva per tutte le età grazie ai laboratori ludici e di arte, circo e scienza per bambini e ragazzi, fino alle suggestive esibizioni serali, passando per momenti di osservazione astronomica e musica sotto le stelle. Ogni serata è pensata per regalare emozioni uniche e condivise, in un contesto accogliente e ricco di sorprese e mi preme ringraziare l'Amministrazione comunale per la preziosa collaborazione. Aspettiamo la cittadinanza per vivere insieme questa magica avventura tra arte, scienza e stelle"!

Ogni giornata inizia alle 18:30 con laboratori dedicati a bambini e ragazzi, tra teatro, arte e circo, per stimolare la creatività e la fantasia dei più giovani, sia in piazza Italia sia al Parterre. Dopo i laboratori partono gli eventi artistici dal vivo.

Il 18 luglio, nel pomeriggio sarà possibile partecipare ai laboratori ludici artistici delle Associazioni BagniCrea e il Gabbiano, per continuare alle alle 21 con la “Jam session di acrobatica aerea”, a cura di Antitesi Teatro Circo, aperta a chi desidera esibirsi in un’atmosfera di condivisione e divertimento, a seguire, alle 22, lo spettacolo clou della serata, “All’incirco Varietà” della Compagnia Lannutti e Corbo, il 25 luglio, invece, ci faremo meravigliare dai prodigiosi equilibrismi di Andrea Farnetani in “Gustavo la vita”, lo spettacolo sarà preceduto dalla performance di acrobatica aerea “Lutin”.

Il 1° agosto sarà la volta di “Nani Rossi Show” della Compagnia Nanirossi, dove acrobatica, poesia e comicità si fondono in un frizzante spettacolo, ricco di colpi di scena. L’8 agosto, invece, sarà dedicato all’osservazione del cosmo: nel pomeriggio, in Piazza Italia, un laboratorio a cura degli astrofili del gruppo “Galileo Galilei”, ci farà conoscere da vicino i segreti della luna, mentre al Parterre, ci aspetta il Laboratorio di circo spaziale nato dalla collaborazione tra Antitesi ed Ego (European gravitational observatory), un percorso per prepararsi a viaggiare nel cosmo con la Big Bang Machine, un’esperienza immersiva per esplorare l’universo. La giornata prosegue con lo spettacolo a cura di Ego, dal titolo “La più folle delle imprese”, per concludersi con l’osservazione astronomica della Luna, guidata dagli Astrofili Galileo Galilei con i loro telescopi.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme

