A Vinci arriva il festival Multiscena con due spettacoli in piazza Masi

Il Festival Multiscena torna a illuminare il borgo alto di Vinci.

La XXVIII edizione della storica manifestazione, promossa dal Comune di Vinci e organizzata dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro, torna a illuminare centro nel borgo antico, precisamente in piazza Guido Masi.

Il fil rouge della manifestazione 2025 sarà Leonardo da Vinci e i suoi studi sul volo, tema che si inserisce nel fitto programma di eventi che il Comune di Vinci ha dedicato quest’anno al Genio.

«Torna Multiscena, con un programma di grande qualità in sintonia con il tema leonardiano del 2025, anno del volo. Vinci si appresta a vivere momenti di teatro coinvolgente e appassionante sulle ali della conoscenza. Un grande ringraziamento a Giallo Mare Minimal Teatro per il lavoro di organizzazione e di direzione artistica dell'evento», dichiara Daniele Vanni, sindaco del Comune di Vinci.

«Abbiamo accolto con piacere la richiesta del Comune di Vinci di lavorare intorno all’idea del volo e su Leonardo. Per questo abbiamo invitato artisti che in maniera ironica e piacevole racconteranno eventi legati al volo: Roberto Mercadini, reduce dal successo della trasmissione Splendida cornice di Geppy Cucciari, proporrà una divertente conferenza spettacolo con il confronto fra Leonardo e Michelangelo. Il secondo spettacolo in programma è con il noto duo Leonardo Brizzi e Maria Cassi, in scena con una performance dedicata all’anniversario dell’allunaggio, raccontato a modo loro, con risate assicurate» spiega Vania Pucci, presidente della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

I due appuntamenti di questa edizione del festival Multiscena saranno quindi ispirati agli studi di Leonardo sul volo, eccoli nel dettaglio: sabato 19 luglio Roberto Mercadini presenta Leonardo e Michelangelo, il disegno delle cose invisibili, una conferenza-spettacolo che conduce in un viaggio talvolta struggente e talvolta esilarante nelle opere di Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento.

Domenica 20 luglio si parlerà invece del volo sulla luna. Lo spettacolo Recital, omaggio alla luna di Maria Cassi e Leonardo Brizzi sarà dedicato alla straordinaria esperienza della missione Apollo 11, nel 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sulla Luna.

Il consolidato duo toscano, fra gag e musica, racconterà quell’episodio che ha cambiatola vita a ognuno di noi.

Gli spettacoli in piazza Guido Masi avranno inizio alle 21.30 sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro di Vinci, via Pierino da Vinci.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro