Accoltellamento a Castiglione della Pescaia: grave un giovane di 18 anni

Un violento episodio si è consumato nella serata di ieri a Castiglione della Pescaia, dove un ragazzo di 18 anni di origine nordafricana è stato gravemente ferito durante una lite, conclusa con un accoltellamento.

Stando alle prime ricostruzioni, la discussione sarebbe scoppiata intorno alle 22 nella zona del porto turistico, davanti a numerosi testimoni. La lite, secondo alcune testimonianze, sarebbe nata per questioni legate a un telefonino, anche se questa versione non convince del tutto i carabinieri, che stanno approfondendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica e il movente dell’aggressione.

Nel corso della lite, è stato estratto un coltello e il 18enne è stato colpito con violenza. Soccorso immediatamente, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Grosseto in codice rosso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte.

Le sue condizioni restano gravi.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno fermato un altro ragazzo magrebino, indicato come colui che avrebbe sferrato la coltellata. Il presunto aggressore risulta a sua volta ferito, con una lesione all’orecchio.

Notizie correlate