In Toscana prorogata fino alle 7 di domani su costa meridionale e Arcipelago l'allerta gialla in corso emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per rischio idrogeologico e temporali forti fino alle 20 di questa sera.

In serata, si spiega dalla Regione, possibili forti temporali nella porzione di mare compresa tra Arcipelago e costa meridionale con possibile interessamento anche della terraferma.

Notizie correlate