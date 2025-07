Amorese e Michelotti di Fratelli d'Italia: 2,2 milioni per gli spazi urbani dei comuni toscani

“Sono 2,2 i milioni in totale finanziati di cui sono beneficiari otto comuni della Toscana che hanno partecipato all’avviso pubblico previsto nel progetto ‘Sport Illumina’, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, tramite il Dipartimento per lo Sport e ideata da Sport e Salute S.p.A. Nello specifico, i contributi sono destinati alla realizzazione di playground, strutture che caratterizzeranno aree pubbliche di libero accesso, nell’ottica di favorire l’aggregazione attraverso lo svolgimento di attività sportive e ricreative, e che assicureranno, al contempo, una riqualificazione urbana di quelle specifiche zone. In particolare, per quanto riguarda la Toscana, il Comune di Firenze beneficia di 800mila euro e agli altri sette, Siena, Massa, Empoli, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa sono destinati 200mila euro ciascuno. È alta l’attenzione del governo Meloni non solo alla promozione dell’attività sportiva, ma anche e soprattutto alla cura ed alla valorizzazione di spazi pubblici ed urbani, affinché tornino ad essere luoghi vissuti e condivisi dalle comunità”.

lessandro Amorese e Francesco Michelotti, deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia.

