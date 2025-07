Becattini su Casalta: “impegno continuo. I lavori riprenderanno a settembre e si concluderanno nei tempi previsti dal Pnrr”

Sullo stato di avanzamento dei lavori, finalizzati alla realizzazione di una pluralità di servizi a favore di persone con disabilità e della comunità nell’area di Casalta di Sotto, finanziata da fondi del Pnrr ottenuti dal Comune, l’amministrazione comunale si è attivata monitorando costantemente le fasi di esecuzione del cantiere e condividendo un percorso di co-progettazione con le associazioni delle famiglie delle persone diversamente abili del territorio. Nella struttura e nei terreni di Casalta di Sotto è prevista la realizzazione di un centro diurno di una comunità di tipo familiare al primo piano per il cosiddetto "durante e dopo di noi".

“I lavori per la riqualificazione della struttura con l’abbattimento delle barriere architettoniche, investimento da 700mila euro - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Duccio Becattini - sono sospesi temporaneamente per ragioni organizzative dipese dalla ditta appaltatrice, ma riprenderanno a settembre e si concluderanno nei tempi previsti dal Pnrr. Proprio in questi giorni il Comune ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 27 mila euro dalla Regione Toscana che sarà impiegato, insieme alle risorse donate dalla Festa del Volontariato, per ripristinare la piscina, una volta terminati i lavori in corso”.

“Il percorso di confronto e dialogo con le realtà che operano nel settore della disabilità – tiene a precisare l’assessore - è costante, da tempo abbiamo costituito un tavolo di lavoro che si riunisce ogni mese al quale ho partecipato in prima persona assieme ai nostri servizi sociali ed alle associazioni che prima dell’inizio dei lavori avevano già iniziato piccoli progetti di autonomia per prendere confidenza con la struttura di Casalta. Nel corso degli incontri abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni enti che già hanno strutturato esperienze virtuose di “dopo e durante di noi” ed abbiamo avuto il privilegio di ascoltare testimonianze dirette da parte di alcune famiglie beneficiarie di questi progetti”.

“Casalta - prosegue l’assessore - rappresenta molto più di un intervento edilizio: incarna aspettative e sogni di tante persone e delle loro famiglie. Proprio per questo, come amministrazione, stiamo lavorando con serietà e un forte senso di responsabilità, anche nei momenti meno visibili del percorso”.

“Rammarica vedere come, prima ancora di un confronto o di una richiesta di aggiornamenti, - tiene a sottolineare - si sia scelto di intervenire pubblicamente con dichiarazioni che rischiano di alimentare tensioni e fraintendimenti su un tema tanto delicato. Il nostro impegno non si è mai interrotto, anzi, continuiamo a lavorare affinché Casalta diventi un luogo di vita dove ogni persona, con le sue abilità differenti e bisogni speciali, possa sentirsi parte attiva della comunità in cui vive”.

Ad intervenire nella questione anche Sabrina Mangani dell’associazione "Per Crescere Insieme".

“L’amministrazione comunale ha mostrato fino a questo momento massima attenzione e cura nel condividere con noi tutte le fasi della progettazione di Casalta – commenta - Casalta rappresenta una novità nel panorama locale per tutto ciò che riguarda il ventaglio di servizi e di opportunità a favore di persone con disabilità e i loro familiari che da tempo si stanno preparando a quello che ormai è conosciuto come il dopo di noi. La novità non consiste solo nel luogo, importante e potenzialmente ricco di opportunità, ma nel processo di coprogettazione che parallelamente alla parte “muraria” è stato avviato con le famiglie. Si tratta di immaginare, costruire e pianificare insieme un percorso a lungo termine che parte dall’oggi per garantire la tutela, l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità grave, una volta che i loro familiari non saranno più presenti o non potranno più prendersene cura. È un percorso molto delicato e che non si risolve in due giorni poiché si tratta di lavorare per garantire la continuità di cura nel rispetto e tutela dei diritti, della dignità e dell’individualità di ciascuno. Ci piacerebbe che questo percorso che stiamo costruendo e condividendo con il Comune si svolgesse nella più totale serenità”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO