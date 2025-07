Campo nell’Elba: arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Campo nell’Elba in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati diversi grammi di cocaina – parte già suddivisa in dosi – 4 grammi di hashish, sostanza da taglio (presumibilmente mannitolo) e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato sequestrato.

Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida, sono stati imposti l’obbligo di firma tre volte a settimana, l’obbligo di dimora nel comune di Campo nell’Elba e il divieto di uscire nelle ore notturne.