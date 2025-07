Chiusure temporanee sulle arterie autostradali per lavori

Mercoledì 16 luglio, dalle 9 alle 17, sarà chiuso il tratto della A1 Panoramica tra Baccheraia e Roncobilaccio, verso Bologna, per lavori di manutenzione.

La stazione di Roncobilaccio resterà inaccessibile in uscita da Firenze. L’area di servizio “Roncobilaccio est” rimarrà aperta.

Chi viaggia verso Bologna potrà utilizzare la A1 Direttissima e, in alternativa alla stazione chiusa, uscire a Badia e rientrare a Pian del Voglio.

Sempre sull'A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 a Barberino.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Capannori, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca est, al km 66+000.

Sempre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest, al km 16+800.

Fonte: Autostrade per l'Italia

