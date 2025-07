Con una chiamata-truffa gli svuotano il conto corrente. Sottratti oltre 100mila euro ad un pensionato

Un pensionato di Favizzano ha visto andare in fumo i risparmi di una vita per colpa di una truffa, la cosiddetta "Caller ID spoofing". Questo è quanto riportato dal quotidiano La Nazione. I truffatori si sarebbero avvalsi di una tecnica informatica che permette di falsificare il mittente nelle comunicazioni via telefonica, sms eccetera.

L'uomo avrebbe ricevuto una telefonata da parte di sedicenti forze dell'ordine che avrebbero affermato di star conducendo indagini sull’attività del promotore finanziario a cui il pensionato aveva affidato, tramite conto corrente, tutti i risparmi di una vita oltre la liquidazione dopo i tanti anni di lavoro.

Per farlo cadere nella trappola i truffatori avrebbero detto al pensionato che le indagini stavano prendendo una brutta piega e che, probabilmente, la sicurezza dei suoi risparmi sarebbe stata a repentaglio.

L'uomo ha creduto alle parole dei presunti militari e ha seguito le loro indicazioni per paura di perdere il proprio denaro. Ha così svuotato il conto e trasferito i soldi sui conti correnti (esteri) che le forze dell'ordine avevano indicato.

Purtroppo la buona fede del pensionato gli è costata, sembrerebbe, oltre 100mila euro. Adesso le forze dell'ordine indagano a tappeto sia in Toscana che in Liguria e nei paesi baltici.

