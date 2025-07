Daniele Magro firma con Estra Pistoia Basket 2000

Estra Pistoia Basket 2000 Ssdarl comunica di aver raggiunto un accordo con il pivot Daniele Magro fino al 30 giugno 2026.

Nato a Padova il 14 aprile 1987, 208cm per 112kg, Daniele è un pezzo di storia del nostro club pronto a tornare a vestire i colori biancorossi: con il Pistoia Basket, infatti, Magro ha già vissuto tre precedenti esperienze – due in Serie A e una in A2 – conquistando una Supercoppa LNP ed essendo fra i protagonisti della promozione nella massima serie nel 2023. Tutto questo gli permette di essere il quinto giocatore per numero di partite giocate (181) e l’ottavo all-time per punti segnati (1.023).

Per quel che riguarda la sua carriera, dopo aver svolto la trafila nel settore giovanile di Treviso, fa il suo debutto in Serie A con la maglia della Reyer Venezia dove vi disputa tre campionati. Nell’estate 2014 la prima chiamata dal Pistoia Basket (11 minuti, 3 punti e 3.2 rimbalzi di media ad incontro) e, l’anno successivo, sbarca all’Olimpia Milano dove riuscirà a vincere scudetto e Coppa Italia.

Nel 2016 torna, per la seconda volta, a Pistoia e qui vi rimarrà per due stagioni (13 minuti, 5.4 punti e oltre 3 rimbalzi di media a gara), prima di aprire una nuova avventura alla Dinamo Sassari dove riuscirà a vincere una Supercoppa Italiana e la Fiba Europe Cup.

Dal 2020/21 gioca stabilmente in Serie A2: prima all’Eurobasket Roma (17.4′ con 7 punti e 5 rimbalzi di media), poi la terza avventura con i colori biancorossi pistoiesi dove risulta decisivo per i successi che riporteranno Pistoia nella massima serie (chiude l’annata 2022/23 con 7.2 punti e 6.1 rimbalzi in regular season salendo, poi, a 8.7 punti nei playoff). Nel 2023/24 inizia la stagione alla Juvi Cremona, assieme a Gabriele Benetti, salvo poi passare a campionato in corso alla Pallacanestro Forlì fino a giugno 2025 (12′ di media con 4.3 punti e 3.3 rimbalzi nel 2024/25 con massimo stagionale di 14 punti segnati nel match contro Udine).

Al suo attivo, inoltre, ha anche 12 partite con la Nazionale Sperimentale e 40 con quella maggiore con la quale ha disputato anche l’Europeo del 2013.

“Sono felicissimo di tornare a Pistoia, città dove ci sono tante persone alle quali voglio bene e, allo stesso tempo, c’è tanta gente che vuole bene a me – afferma Daniele Magro – so quanto, qui, si viva di basket e quanto la tifoseria sia sempre carica dentro al palazzetto, risultando un fattore determinante anche per chi va in campo. La prima cosa che adesso vuole la gente è vedere giocatori lottare e dare il tutto in campo: è ovvio che il risultato conta, ma se avremo questo atteggiamento poi il tifo ci darà una mano in ogni circostanza.

Dopo la retrocessione dello scorso anno, ho visto che si è ripartiti con dei punti fermi che hanno risollevato il morale della piazza. Sull’obiettivo da darci lo diremo quando la squadra sarà completa in ogni suo elemento, di sicuro saremo un gruppo che avrà come priorità quello di lottare e buttarsi su ogni pallone. Infine, sono strafelice di tornare nello spogliatoio di Pistoia perché ritrovo tante persone che ho lasciato due anni fa e sono convinto che, come accaduto anche in passato, ci divertiremo”.

Fonte: Estra Pistoia Basket

