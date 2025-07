Deferimenti e controlli nelle vie del centro di Pisa

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine di Pisa hanno effettuato una serie di controlli nel centro storico, che hanno portato a diversi deferimenti. L’8 luglio, alle ore 12:00, un giovane di 19 anni di origine straniera è stato denunciato per inosservanza del DASPO urbano, essendo stato sorpreso in via Puccini nonostante fosse sottoposto a un provvedimento restrittivo ancora in corso di validità.

La sera precedente, alle 20:00 del 7 luglio, un uomo di 29 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato deferito con l’accusa di ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, dopo essere stato sorpreso in viale Gramsci mentre cedeva un tablet a un altro pregiudicato di 27 anni.

Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, le persone denunciate sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva e che le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.