Inaugurato il presidio soccorso acquatico di Cecina e Bibbona

Inaugurato questa mattina il presidio di soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco a Andalù, tratto di litorale caratterizzato dalla riserva biogenetica dei Tomboli, patrimonio di enorme valore che il Comune di Cecina condivide con il Comune di Bibbona. Le due Amministrazioni hanno accolto con favore la proposta del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno di attivare un servizio pubblico di vigilanza e salvamento acquatico per implementare i livelli di assistenza per la sicurezza dei cittadini nelle spiagge libere dove c’è la maggiore affluenza balneare. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di luglio e agosto e nella giornata di Ferragosto dalle 10 alle 17 e prevede anche l’utilizzo di una moto d’acqua per il soccorso in mare.

“Un presidio per tutelare il Tombolo Sud e per garantire la sicurezza delle persone - ha sottolineato la sindaca di Cecina Lia Burgalassi - che abbiamo messo in campo insieme al Comune di Bibbona con il quale portiamo già avanti tantissime attività. A maggior ragione lo facciamo in questo caso, su una spiaggia e una pineta che ci uniscono. Grazie quindi ai vigili del fuoco, grazie alla Pubblica Assistenza per il fondamentale supporto logistico. Alle spalle di questo presidio dei vigili del fuoco infatti la Pubblica Assistenza ha una postazione di noleggio attrezzature balneari ma anche di primo soccorso. È un mettere insieme le forze per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti”.

“Mi fa enormemente piacere avere ripreso i rapporti con il Comune di Cecina con cui stiamo portando avanti molte attività e con cui condividiamo questa area - ha premesso il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli -. La forza di questo luogo è la sua estrema naturalezza. Ma questo rende ancora più difficile intervenire e farlo in modo tempestivo. Abbiamo già lavorato per la cardioprotezione installato defibrillatore pubblici, questo presidio offre un punto importante in più che lavorerá con il prezioso coordinamento della Capitaneria di Porto, che ringraziamo. Sul nostro territorio abbiamo numeri molto importanti in estate di presenze e le risorse umane, e non solo, spesso non sono adeguate, ma se facciamo squadra, possiamo fare tanto. Grazie anche ai Carabinieri e ai Forestali, e al Commissariato”.

“La nostra presenza qui garantisce la rapidità di intervento - ha aggiunto Filippo Fulceri, dei Vigili del Fuoco -. Avere personale formato sul posto che può andare in supporto alla Guardia Costiera per il soccorso in mare può fare la differenza. Avremo due persone, soccorritori acquatici, con una moto d'acqua a disposizione che consente di muoversi velocemente anche con il mare in condizioni non ideali”.

“Questo è un punto di partenza molto importante - ha ribadito Paolo Nobili, del distaccamento Vigili del Fuoco di Cecina - . Facciamo soccorso a terra, soccorso aereo e ora soccorso in mare, un cerchio che si chiude”. Sono state tra l'altro predisposte lungo l'area coperta dal servizio, tutto il litorale del Tombolo Sud da Cecina a Bibbona, aree per l'atterraggio dell'elisoccorso.

“Per noi questo è un presidio importantissimo - ha voluto sottolineare Vincenzo Ferraro, Capitaneria di Porto - un valore aggiunto per garantire la sicurezza in mare e il controllo delle acque”.

Fonte: Ufficio Informazione del Comune di Cecina

