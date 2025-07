Lablaida si conferma alla Reggello-Vallombrosa

La Reggello-Vallombrosa si conferma regno di Abdelouahed Lablaida, il corridore marocchino del Gs Maiano che si é riconfermato sul trono della principale prova di corsa in salita del calendario non solo toscano.

Parliamo di una gara che ha raggiunto la bellezza di 49 edizioni al suo attivo risultando una delle piú antiche dell'intero panorama nazionale. Laablaida, vincitore lo scorso anno, ha riportato il vessillo del Gs Maiano al primo posto, coprendo gli otre 13 km del percorso in 53'17", ma trovando una forte resistenza nel suo compagno di colori Lorenzo Castro, alla fine staccato di soli 13". Terza posizione per Mattia Torrioni (Atl.Amaranto) a 1'07".

Fuori dal podio hanno chiuso Daniele Musardo (Mens Sana in Corpore Sano) a 1-56" e Giacomo Molinaro (Gp Parco Alpi Apuane). La gara femminile premia la specialista Martina Mantelli (Toscana Atl.Empoli) che in 1h05'03" hapreceduto Virginia Leonardi (Up Policiano) di 1'57", terzo posto per Giulia Tweed (Pol.Oltrarno) a 3'48".

Clamoroso il successo di partecipazione alla corsa, con 279 arrivati. Per il Gruppo Podisti Resco é stata una grande inziiezione di fiducia verso l'edizione del cinquantenario, in programma il prossimo anno, ma ci si comincerá a pensare a tempo debito visto che ci sono altri eventi alle porte, a cominciare dalla Green Run-Vallombrosa Trail in programma domenica 27 luglio. Tutto ció non sarebbe peró possibile senza l'impegno di vari soggetti, dall-amministrazione cpomunale di Reggello alle tante associazioni e sponsor che hanno dato anche quest'anno il loro appoggio e agli insostituibili volontari, preziosissimi per utto il weekend dedicato alla gara.

