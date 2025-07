Maltempo in Toscana: allerta arancione, spiagge e parchi chiusi a Carrara e Massa

L’ondata di maltempo che ha investito la costa centro-settentrionale della Toscana e l’Arcipelago ha costretto le autorità locali ad adottare misure straordinarie per la sicurezza pubblica.

Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Eugenio Giani, nella sola mattinata di oggi sono stati registrati circa cinquemila fulmini in appena un’ora nelle aree colpite dalla linea temporalesca.

Le condizioni meteorologiche, definite critiche dalla Protezione Civile regionale, hanno determinato l’emissione di un’allerta arancione per la costa e il sud della regione, mentre per la Toscana centrale e le zone nord-occidentali resta in vigore l’allerta gialla.

“Possibilità di forti temporali anche localmente intensi e colpi di vento”, ha scritto Giani, raccomandando alla popolazione massima prudenza.

A Carrara, dove le autorità stanno monitorando costantemente la situazione, sono state chiuse tutte le spiagge, i parchi e i cimiteri. Sospesi anche mercati e manifestazioni all’aperto, a testimonianza della gravità della situazione. Analoga decisione è stata presa a Massa, dove sono stati chiusi i parchi cittadini e sospesi tutti gli eventi all’aperto; interrotto inoltre il servizio di bus per i bagni al fiume e lungo la Via Vandelli.

Anche Livorno ha adottato misure simili: qui è stato vietato l’accesso a giardini pubblici, cimiteri e al canile comunale, al fine di prevenire incidenti durante le forti raffiche di vento e i rovesci che potrebbero abbattersi sulla zona.

Le autorità raccomandano di consultare costantemente gli aggiornamenti ufficiali e di adottare tutte le precauzioni necessarie, evitando spostamenti non indispensabili e restando al riparo in caso di peggioramento delle condizioni atmosferiche. Restano attivi i servizi di emergenza e le squadre di pronto intervento, pronte a rispondere a eventuali criticità provocate dal maltempo che, secondo le previsioni, nelle prossime ore potrebbe spostarsi verso l’interno della regione.