Nicolò Bertocco è un nuovo giocatore della Umana San Giobbe Basket Etruria

Umana San Giobbe Basket Etruria comunica la firma di Nicolò Bertocco, guardia/ala classe 1995 di 198 cm per 90 kg.

Nato a Correggio, il nuovo acquisto dei Bulls ha militato nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, con la quale ha disputato il campionato di Divisione Nazionale Giovanile per due stagioni. Dopo un'annata tra giovanile e Serie C Regionale con la Pallacanestro Correggio, nella stagione 2014/15, si trasferisce a Lugo in Serie B.

Le buone prestazioni valgono la chiamata di Matera in A2, poi il ritorno in B dove arriva la consacrazione. Ortona, tre anni a Reggio Emilia, Ruvo di Puglia e Ozzano. In Emilia, nel 2020/21 (anno in cui affronta la San Giobbe da avversario), si attesta a medie importantissime: 21.6 punti e 3.7 rimbalzi ad allacciata di scarpe in stagione regolare che diventano 15.3 punti e 5.3 rimbalzi nei playout.

Nei campionati successivi altri cambi di canotta: il trasferimento a Teramo, la chiamata della Sangiorgese e nel 2023/24 la firma con la Real Sebastiani Rieti in A2. A stagione in corso accetta la corte della Bakery Piacenza in Serie B che negli stessi giorni firma anche Lisandro Rasio. Con i biancorossi 9.4 punti e 4.4 rimbalzi a partita in campionato che diventano 13.6 punti e 4.6 rimbalzi nelle cinque partite di playoff. Conclusa l'esperienza con la Bakery, nel 2024/25 passa a Ragusa dove fa registrare 17.5 punti e 4 rimbalzi a gara in stagione regolare e 15.2 punti e 5.1 rimbalzi nei playout.

"Siamo molto contenti e soddisfatti di aver firmato un giocatore come Nicolò - dichiara il capo allenatore della San Giobbe, Nicolas Zanco. Oltre ad essere stato uno dei migliori realizzatori della scorsa stagione ci potrà dare una grande mano sia dal punto di vista offensivo che a livello tattico, avendo una fisicità importante. Un ragazzo che ha sempre dimostrato il suo valore in entrambi i lati del campo e che ha già giocato con Rasio, quindi avrà dei vantaggi nei meccanismi di squadra. Con il suo arrivo aggiungiamo centimetri e qualità offensive oltre che un giocatore che, insieme a Moreno, ci conferisce varie dimensioni. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione e non vediamo l'ora di conoscerlo e iniziare a lavorare insieme".

Fonte: S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.