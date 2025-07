Nuovo bando per borse di studio e alloggi universitari in Toscana: presentazione ufficiale lunedì 14 luglio

La Regione Toscana e l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario lanciano il nuovo bando per l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio per l’anno accademico 2025/2026.

L’iniziativa, rivolta a studentesse e studenti iscritti negli atenei toscani, sarà presentata ufficialmente domani, lunedì 14 luglio, durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

All’evento interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora all’Università, ricerca e diritto allo studio Alessandra Nardini, e il presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario Marco Del Medico. Il nuovo bando punta a sostenere il diritto allo studio e a garantire maggiori opportunità di accesso e permanenza negli atenei della Toscana, offrendo strumenti concreti a chi desidera proseguire il proprio percorso universitario.