Piombino: giovane fermato dai carabinieri, rifiuta gli accertamenti e viene denunciato

Un giovane è stato fermato dai militari durante un controllo notturno alla circolazione stradale in via località Perelli. Alla guida della propria auto e in evidente stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, il ragazzo è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito, che però ha rifiutato.

A seguito del diniego, il giovane è stato denunciato in stato di libertà; il veicolo di sua proprietà è stato sottoposto a sequestro ai fini di una successiva confisca.

Si è inoltre accertato che il giovane non aveva con sé la patente di guida, motivo per cui è stato sanzionato anche per guida senza patente.

