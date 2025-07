Polemica sullo stadio Franchi: Armentano (Pd) rilancia contro il senatore Marcheschi

Continuano le polemiche attorno allo stadio Artemio Franchi di Firenze che ha ricevuto 55 milioni di euro dal Governo per completarne i lavori.

Oltre all'europarlamentare ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, anche il capogruppo PD Armentano ha ribattuto contro le critiche ricevute dal centrodestra.

"Trovo spiacevole che Marcheschi faccia ironia su una cosa che dovrebbe fare piacere a tutti, in nome della ragionevolezza e non dello sciacallaggio. Non è necessario ribadire l'operato di Dario Nardella, votato alla crescita e allo sviluppo di Firenze e del territorio metropolitano. Trovo inoltre un po' penosa la presa di posizione di Marcheschi. Ricordo inoltre al senatore Marcheschi che la sindaca Funaro conosce bene il funzionamento della macchina amministrativa. Le risorse che cita Marcheschi, opportunamente stanziate dal Governo, saranno allocate come e dove previsto dal progetto. Faccia pure fare i controlli a chi vuole, ma non ci chieda come si amministrano le risorse. Sappiamo come fare e lo sanno anche i cittadini che ci hanno riconfermato appena un anno fa. E se Paolo ha a cuore il bene dei nostri territori eviti di fare strumentalizzazioni anche in questo momento. Se vuole inviti il governo a proseguire su una strada di sano realismo"