Richiesta di interventi urgenti per la sicurezza stradale a Lastra a Signa

La pericolosità di una strada nel territorio di Lastra a Signa è da tempo al centro dell’attenzione di residenti e attivisti, preoccupati per i gravi rischi quotidiani a cui sono esposti utenti e abitanti. Nonostante la consapevolezza diffusa tra gli enti locali, finora non sono stati installati dossi, autovelox o altri sistemi di rallentamento, lasciando la sicurezza stradale in secondo piano.

Un gruppo di cittadini ha dunque presentato una richiesta formale alla Città Metropolitana di Firenze e al Comune di Lastra a Signa, sollecitando l’adozione immediata di interventi: l’installazione di dossi rallentatori nei tratti più pericolosi, la collocazione di autovelox fissi e mobili, il miglioramento della segnaletica e la realizzazione di un piano di messa in sicurezza che preveda anche il coinvolgimento diretto dei residenti.

La richiesta trova fondamento negli articoli dello Statuto della Città Metropolitana che tutelano il benessere e la sicurezza della comunità. I cittadini sottolineano come ogni giorno senza interventi rappresenti un rischio concreto per l’incolumità di tutti e chiedono alle autorità di ascoltare il loro appello prima che si verifichino nuove tragedie.

Notizie correlate