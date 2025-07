Sinistra Plurale chiede un parcheggio e un piano strutturale per Santa Maria a Monte

La mancanza di un adeguato parcheggio nel centro storico di Santa Maria a Monte rappresenta uno dei principali problemi del borgo. Ormai su questo la convergenza di idee è unanime.

Lo hanno dimostrato i cittadini nell’incontro organizzato da Sinistra Plurale lo scorso 20 giugno nella sala del Consiglio Comunale.

Il nuovo Piano Strutturale adottato dall’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte delinea solo la possibilità della realizzazione di un parcheggio nell’area di San Michele, nonostante la fragilità di quel versante e la necessità di creare infrastrutture che consentano a

tutti di poter accedere al centro.

Entro il 21 di luglio tutti i partiti, le associazioni e i cittadini, possono presentare le proprie osservazioni al piano al fine di apportare le modifiche migliorative che ritengono necessarie.

Una volta approvato definitivamente dal Consiglio Comunale, i successivi piani operativi dovranno necessariamente rispettare le linee programmatiche stabilite in questa fase, e potrà essere fatto o non fatto solo quanto previsto e programmato nel Piano.

È per questo che, giovedì 10 luglio, il gruppo consiliare di Sinistra Plurale ha presentato un’osservazione al Piano Strutturale proprio sulla questione parcheggi. Confrontandoci con i cittadini, abbiamo condiviso la necessità di inserire nel Piano altre aree dove potrebbero essere sviluppati progetti per la realizzazione di ampi parcheggi.

Perché non riprendere in mano i Progetti proposti nel Concorso di idee bandito a suo tempo dal Comune? Progetti che rappresentano una base da cui partire per un processo partecipativo nel quale coinvolgere tutti gli attori della società civile. Ricordiamo che anche singoli cittadini possono presentare le proprie osservazioni su questo e altri aspetti che ritengono importanti, sempre entro la scadenza del 21 luglio prossimo prevista dalla normativa.

Ringraziamo ancora una volta i cittadini che, partecipando all’incontro, ci hanno aiutato a sviluppare le nostre proposte.

La legge incentiva i cittadini alla partecipazione per disegnare il futuro del loro territorio e tutti possiamo dire la nostra entro il 21 Luglio. Non sprechiamo questa occasione.

Sinistra Plurale

