Al via la nuova edizione di Smart and coop, il bando che sostiene le cooperative di domani

Un bando per sostenere le cooperative di domani. Prende il via oggi lunedì 14 luglio alle ore 17 la nuova edizione di Smart and coop, il percorso di incubazione e accelerazione promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana rivolto a gruppi che vogliono costituire o rafforzare un’impresa neocostituita basata sui valori di equità, democrazia, inclusività e sostenibilità: una cooperativa. Per partecipare al bando c’è tempo fino al prossimo 30 settembre. A disposizione ci sono contributi a fondo perduto fino a 50 mila euro.

Smart and coop vuole accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative da realizzare in forma cooperativa e il rafforzamento di cooperative neocostituite da non più di 12 mesi, nel territorio della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto.

“Siamo giunti alla settima edizione di un percorso che negli anni ha coinvolto centinaia di giovani e ha visto nascere realtà interessanti capaci di rispondere a bisogni reali delle comunità – afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini – Vogliamo supportare in maniera concreta l’autoimprenditorialità in forma cooperativa delle giovani generazioni. La cooperativa è una forma d’impresa che genera valore collettivo, promuove partecipazione e costruisce legami duraturi con il territorio. Più cooperazione vuole dire contribuire a costruire un modello di sviluppo e di futuro più equo, inclusivo e sostenibile”.

“Sostenere la nascita e il consolidamento di cooperative innovative significa investire in un modello di impresa che mette al centro i giovani e le comunità – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Smart and Coop rappresenta per noi un laboratorio prezioso di idee, talenti e visioni: in sei edizioni ha dimostrato che l’imprenditorialità giovanile, se ben accompagnata, può generare valore condiviso e duraturo. Con questa nuova edizione vogliamo continuare a offrire strumenti concreti a chi ha il coraggio di fare impresa in modo diverso, cooperativo, sostenibile. Un'opportunità per rafforzare i legami tra innovazione sociale, coesione e sviluppo locale”.

I gruppi candidati dovranno essere composti da almeno 3 partecipanti e la maggioranza dei componenti dovrà essere under 40; i componenti del gruppo possono provenire da qualsiasi regione, ma la cooperativa (nascente o già costituita) deve essere costituita o nella Città Metropolitana di Firenze, o nella Provincia di Arezzo, o nella Provincia di Grosseto. Tra le candidature ammissibili saranno selezionate le migliori 10 idee imprenditoriali che accederanno ad un laboratorio intensivo di formazione e design dell’idea progettuale, a seguito del quale saranno indicati i migliori progetti cooperativi (fino ad un massimo di 5) che avranno accesso alla fase di incubazione per la creazione di un piano di sviluppo e di un business plandella cooperativa. Al termine del percorso si terrà un evento di premiazione.

Nelle prime sei edizioni di Smart and coop sono state raccolte 104 candidature di idee imprenditoriali da avviare in forma cooperativa da parte di altrettanti gruppi che hanno coinvolto più di 400 giovani under 40. Sono stati ammessi al percorso di incubazione 24 gruppi e premiati 15 progetti che si sono poi costituiti in cooperativa. Sono stati erogati 245.000 euro di finanziamento a fondo perduto a sostegno della costituzione delle nuove cooperative ed un totale di più di 650 ore di formazione e mentoring.

Ulteriori informazioni e candidature su www.smartandcoop.it

Fonte: Fondazione CR Firenze